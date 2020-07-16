儘管華爾街隔夜的造好，但美中摩擦，市場亦憂心新冠病毒的蔓延擴散。南韓今日新報61名病例，拉高超過60例，高於此前數日皆徘徊在30幾例，令市場擔心的為本土感染病例高達47例。

周四南韓KOSPI指數跌14點或-0.65%，為2187點。上午外資在韓股賣超771.35億韓元。在市場交易的901檔個股中，有447檔出現上漲。分析師認為主要為本土新冠疫情不明朗，投資人開始無作為觀望，令韓股出現跌勢。

另一方面週四中國新發表數據，第二季經濟成長3.2%，遠優於路透預測的2.5%，正式從第一季萎縮6.8%情形出現強勁反彈。與中國經貿關係密切的南韓受鼓舞，新數據預計將限制住KOSPI指數的跌勢。

南韓央行上午公布政策利率維持不變，符合市場預期。有跡象顯示經濟已逐漸從新冠疫情中走出來，民眾加深對於房價攀高的憂慮。

三星電子下跌1.28%，暫報54100韓元，SK海力士跌0.72%，暫報82400韓元。居家應用製造商樂金電子跌1.07%。

韓元上午下跌，1204.4韓元兌一美元。

(時報資訊)