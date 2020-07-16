推特周三盤後股價下挫逾3%，報34.53美元。媒體報導，社群媒體平台推特有多位名人的帳戶遭到盜用，包括特斯拉執行長馬斯克、微軟創始人比爾蓋茲、蘋果公司等，並透過這些帳號發文詐取加密貨幣。

推特表示目前公司已經奪回控制權，並已展開相關調查。推特執行長多爾西（Jack Dorsey）表示，在推文被駭5個小時後，推特正持續進行「診斷」。相關行動也迫使其他推特用戶暫時遭到封鎖。

報導指出，推特遭駭客入侵，包括蘋果官方帳號、亞馬遜執行長貝佐斯、微軟創始人比爾蓋茲、美國民主黨總統候選人拜登、美國前總統歐巴馬等多位政要名人在推特上的帳號被盜用，並發出要追蹤者發送比特幣到特定網址的訊息。其中一個與這些推文連結的數位錢包收到逾12個比特幣，以目前兌換率估算價值超過11萬美元。

特斯拉執行長馬斯克是這次推特上第一個「被駭」的名人帳號，在周三午後發布貼文，宣稱「任何發送到以下地址的比特幣，都將雙倍奉還，你發送1000美元，就還你2000美元，活動僅限30分鐘」。不過這樣的發文在幾分鐘後就被刪除。

(時報資訊)