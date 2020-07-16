日系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告指出，看好mini-LED、USB4等趨勢，將扮演長線成長動能，也將拉高ASP，將譜瑞-KY目標價由840元調升到1260元，評等買進。

日系外資表示，受到新冠肺炎疫情影響，帶動居家辦公趨勢，使得原本上半年營運就不差的譜瑞-KY，在大陸面板製造商的市場份額增加下，上半年營收年增加15%。

展望下半年，日系外資指出，將下半年第三季、第四季細分來看，第三季高速傳輸市場樂觀，第四季則因將推出的mini-LED的產品量增加，且有可能長線來看被視為顯示規格升級的新潮，預計2021年，可能會有更多的mini-LED設備，預計高速增長的趨勢下，USB的標準升級和PCIe重定時器驅動器該市場將持續成長，有鑑於此，將譜瑞-KY的2020~2021年每股收益提高9%、7%，並將目標價由840元調升到1260元，給予評等買進。

日系外資進一步表示，譜瑞-KY在mini-LED趨勢佔據有利位置，作為NB、平板的eDP(嵌入式DisplayPort)時序控制器(Tcon)供應商，譜瑞-KY在mini-LED方面處於有利地位，且這項技術將逐漸從蘋果傳播到非蘋果陣營，顯示將帶來更高的Tcon ASP和更多Tcon使用率。

預計2020年、2021年mini-LED設備的銷售貢獻將分別達1%、4%，因為一項新技術，入量產時間和總數量仍然不確定，但因Apple採用mini-LED將為此帶來突破技術，將其從小眾市場轉移到大眾市場產品。

另外就USB來說，日系外資表示，隨著數據速率的增長而增長，從2018年開始，盛行的10Gbps和Type-C USB規範為高速傳輸市場的增長做出了貢獻，預計隨著英特爾新CPU的出現，此一成長趨勢將重新上演，下半年將開始出現支援USB4的產品，且預計最快可以在2021年對譜瑞-KY作出貢獻。

(時報資訊)