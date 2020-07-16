住展雜誌統計，北台灣2020年Q2新成屋、預售屋推案量達約2893.28億元，年減幅約13.6％。雖然Q2推案量減少，但上半年累計推案量仍走高至5,652.32億元，年增幅約5.5％。住展雜誌研發長何世昌表示，今年上半年房市外部干擾因素多，經歷總統大選、新冠肺炎疫情接連轟炸，但國內房地產卻在極低利率與資金行情支撐下，展現強大的韌性，建商推案信心更逆勢走升；若下半年市況穩健，則全年推案量可望進一步攻高。

何世昌分析，今年上半年推案概況，大致是「開高走低再拉高」的態勢。元月雖有總統大選，但因選情變化不大，選後隨即爆發一波推案潮，1月、2月案量急速湧現，但緊接著新建案市場受到新冠肺炎疫情衝擊，尤以3月到4月所受影響最劇，此期間推案量陷入低谷。不過，因市場買氣並未衰退太多，建商立馬重拾推案信心，5月、6月推案動能快速恢復。假如沒有疫情突襲，上半年推案量超過6千億元應不成問題。

何世昌認為，若目前房市買氣維持穩定復甦的趨勢不變，預計北台灣下半年推案量應可達到約5,800億億元水準，全年推案量可接近1.15兆元。再假如下半年「陶朱隱園」、「Diamond Tower」等豪宅指標案開賣，則推案量可衝高至1.25兆～1.3兆元左右， 量能十分可觀！

北台灣各縣市中，以大台北推案動能最為強勁，其中台北市H1推案量突破1600億元，較去年同期大增200餘億元，年增幅約18％。新北市H1推案量則逾2200億元，比去年同期增近300億元，年增幅近15％。

台北市新建案供給量高速擴張，主要動力源自於都更、危老推案量躍增；由於北市房價止穩回彈，市況表現平穩，建商手頭上整合完畢的都更、危老案傾巢而出，取得建照後就儘快釋出至市場上銷售換現金入袋。新北市推案放量的區域，主要是新店、新莊、三重、淡水等地新興重劃區。

除了大台北之外，北台灣其餘縣市推案量全數衰退，其中基隆市衰退幅度最劇，年減幅逾8成，H1推案量僅約23億元，推案量是北台灣各縣市末段班。宜蘭推案量約85億元，較去年衰退約18％居次。新竹地區H1推案量雖逼近5百億元，但仍比去年減少約15％量體。桃園衰退幅度相對少，僅比去年減少約2％案量。

(時報資訊)