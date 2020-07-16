中信兄弟剛拿下中華職棒31年上半季冠軍，為吸引更多球迷於下半季繼續進場支持兄弟，球團公佈下半季六大主題日，除了歷年來經典的女孩日、毛孩日之外，更多方結合舉辦不同的主題日活動，其中「我不是歌手」投手吳俊偉是奪冠熱門人選，而8月9日來賓根據線索「地球上最浪漫的一首歌」推測將是黃鴻升，這讓不少喜愛峮峮的粉絲暴動。

女性球迷最期待的經典女孩日「LADIES AND GENTLEMEN小姐與紳士」於8/1-8/2把臺中洲際棒球場將打造成最浪漫的甜蜜樂園，療癒所有小姐們的心。戀愛巴士即將啟程，單身的小姐與紳士們將搭乘象巴在臺中度過最美好的假期。

「龍角散喉糖CHILL K歌」於8/7-8/9在臺中洲際棒球場835號大包廂，來一場視覺與聽覺饗宴，Chill個三天三夜！8/7(五)發動引擎來到洲際球場，「神曲」連發耳熟能詳，讓你嗨翻Friday Night！8/8(六)嘻哈天菜齊聚835大包廂，改變你的一成不變，Change你的週末夜！8/9(日)週末尾聲Chill情歌，唱出地球上最浪漫的一首歌！「我不是歌手」也將壓軸登場，歡迎球迷、歌迷朋友們一同進場Chill一下！

「THE FIGHTERS OF BROTHERS格鬥兄弟」喪失記憶的你在陌生的地方被一群小混混包圍住，突然之間，熱情的女子「諾亞」現身想保護你，並告知2020年KOF大會將在8/22-8/23於臺中洲際棒球場盛大舉辦，只要加入中信兄弟隊並獲得勝利，就能得知關於自己的故事！購買中信兄弟商品消費滿額就能獲得「KOFALLSTAR」聯名應援商品 !

「PILI BROTHERS霹靂兄弟」棄天禍世！武林動盪不斷，素還真、一頁書等正道巨擘聯手，9/5-9/6齊聚臺中洲際棒球場，與中信兄弟一起守護中原武林！清香白蓮－素還真於公開亭廣發英雄帖，尋找各路能人異士、盼團結眾人之力，共同擊敗棄天帝，恢復武林生機。中信兄弟將聯手「霹靂布袋戲」推出聯名主題球衣與一系列商品！

「Pet Attention!」9/19-9/20毛孩們注意囉！去年「忠心兄弟」主題日大受好評，毛孩們瘋狂敲碗想再次前來洲際寵物嘉年華～今年秋天也歡迎球迷朋友們帶家中的狗狗進場，在洲際球場盡情玩耍、電力放光光！請注意，帶狗狗進場需報名狗狗特別席，狗狗特別席座位區為球場「J、K區」，報名需經過球團審核，狗狗席相關報名方法將於活動前另行公告。

壓軸主題日「LINE FRIENDS BROTHERS PARTY」將於10/9-10/11國慶連假三天登場！中信兄弟將與全球人氣知名IP品牌「LINE FRIENDS」攜手於臺中洲際棒球場舉行最歡樂的棒球派對，並推出限量商品！國慶假期與熊大、兔兔還有莎莉一起進球場開趴吧！

中信兄弟下半季主場售票資訊將於近期公告，更詳盡的主題日訊息請持續鎖定中信兄弟官方網站及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」！

(中時 )