台北市建管處電梯安檢傳弊案，2名負責電梯抽檢業務人員曾華崇、周宗錡涉案，曾16日被聲押禁見。台北市長柯文哲表示，徹底查清楚後再跟大家報告，「我相當有自信中高階（公務員）不會有問題」，還有一些小問題是比較低階的，不能保證百分百沒有，但台北市還是全台灣最清廉的地方。

柯文哲今參加「台北設市百年系列活動起跑」，對於建管處傳弊案，他表示，已指定副市長彭振聲擔任專案小組負責人，很多事情是先調查清楚再講，因為到底有多少人涉案、涉什麼案、市府委託的檢查公司有多少責任，一定會清查，徹底查清楚以後再跟大家報告。

由於柯文哲標榜的清廉因為第二任以來已有3處局處被搜索，外界認為清廉破功，柯則說，8萬人的團體沒辦法保證每一個人都沒事，還有一些小問題是比較低階的，他是相當有自信中高階不會有問題，低階的有時候還是會去查賄甚麼的。

柯文哲說，台北市事實上還是少很多弊案，因為公開透明是我們的做法，不能保證百分百沒有，但台北市還是全台灣最清廉的地方。

至於市議員游淑慧揭露政風處有一分報告，裡面有疑慮公務員，柯文哲則說，政風處沒有給他這種報告，也沒看過。

(中時 )