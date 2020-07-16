國民黨指出，民眾早在2018年12月27日就得知蘇貞昌被內定為行政院長，請問哪個評委敢不給未來院長女兒標案？（國民黨提供）

國民黨革實院長羅智強質疑，閣揆蘇貞昌幫女兒蘇巧純所經營的二三設計取得標案，二三設計發聲明宣布，在蘇揆任內將不會再投標任何層級政府標案。對此，國民黨抨擊「若心裡沒鬼，何必斷尾求生」，並踢爆，蘇巧純今年又拿到受行政院監督的新竹市政府700萬元標案，不顧瓜田李下，更不知利益迴避，吃相難看，由於閣揆有權決定補助金額，新竹市長林智堅敢不給嗎？

國民黨踢爆，蘇巧純今年又拿到受行政院監督的新竹市政府700萬元標案，不顧瓜田李下，更不知利益迴避，吃相難看。（國民黨提供）

「人不要臉鬼都怕，蘇家天下好威風」，國民黨革實院長羅智強表示，閣揆蘇貞昌女兒蘇巧純所經營的二三設計，在蘇揆就任行政院長前一週得到1000萬展覽標案，經媒體披露，民眾早在2018年12月27日就得知蘇貞昌被內定為行政院長，請問哪個評委敢不給未來院長女兒標案？

對於藍營質疑，二三設計稍早發聲明，宣布蘇揆任內不再投標政府標案，羅智強直言「笑死人，若心裡沒鬼，何必斷尾求生」，若此事發生在馬政府任內，試問民進黨認同嗎？呼籲民進黨不要轉移焦點，應回應基本的分際與道理。

文傳會副主委王鴻薇說，二三設計在蘇揆認院長前，從未拿到任何標案過，因此令外界質疑，是否有個好爸爸才可拿到1000萬元策展標案，且這並非小數字，因不是大型公共工程，其他設計公司聽到都會流口水。此外，二三設計不顧瓜田李下，在今年拿到新竹市政府700萬元標案，吃相太過難看。

王鴻薇質疑，2018年縣市長選舉期間，綠營民代赴監察院舉發台中市長盧秀燕，左手拿政治獻金，右手給家族公司，結果蘇巧慧於2020年競選立委時，讓妹妹蘇巧純經營的二三設計得到586萬元標案，砲轟民進黨裝聾作啞、雙重標準。

王鴻薇指出，民進黨早在2018年就超前部署，修訂公職人員利益衝突迴避法，原定公職人員或其關係人，不得與公職人員服務的機關進行承攬等交易行為，修法後開了好多綠燈，只要事前主動表明身分關係、經公告程序與公平競爭等即可，嘲諷太厲害了，民眾過著苦哈哈的日子，蘇揆家族還好意思吃得下去。

(中時 )