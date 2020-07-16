呂姓女子因家人反對與董姓男友交往，2018年年初帶著6歲女兒燒炭自殺，所幸女童覺得汽水苦苦的，未將混有安眠藥的汽水喝下肚，打電話告訴阿嬤「很害怕」而逃過一死。士林地院16日宣判，認呂女和女兒感情甚濃，餵食安眠藥減輕死亡過程中痛苦，依成年人共同故意對兒童犯殺人未遂罪，判處有期徒刑1年7，緩刑5年並付保護管束，禁止對女童施暴。

而呂女的董姓男友現已分手，也同樣罪名予以2次減刑，但因毒品累犯，判處有期徒刑1年8月。

家住桃園的呂女，2018年初，與男友萌生共赴黃泉念頭，當天提早從幼兒園接女兒下課，3人一起北上逛夜市，購買女童喜歡喝的汽水，混以安眠藥，但女童感覺「苦苦的」，並由阿嬤報警，警消順利將人救出。

法院囑託醫院進行精神鑑定，醫師認為呂女可能是出於「善意殺人」的動機，擔心女兒獨自生活在世界上會受到痛苦，決定3人一起死亡，加上阿嬤也出庭作證，孫女最愛的還是呂女，母女間還有親情，現在同住並沒有後遺症，感情甚濃。

合議庭認為，呂現已正常生活，工作撫養母親、女兒，予以2次減刑，依成年人共同故意對兒童犯殺人未遂罪，判處有期徒刑1年7月，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，並禁止隊女童實施家庭暴力。

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(中時 )