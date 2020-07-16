今天大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，大陸國家統計局新聞發言人劉愛華公布2020年上半年國民經濟運行情況。上半年GDP比去年同期下降1.6％，第二季GDP比去年同期上漲3.2％。

劉愛華表示，上半年，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，大陸全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，堅決貫徹落實各項決策部署，疫情防控形勢持續向好，復工復產復商復市加快推進，上半年大陸經濟先降後升，第二季經濟增長由負轉正，主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復蘇，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

經初步核算，上半年大陸GDP國內生產總值456614億元（人民幣，以下同），按可比價格計算，比去年同期下降1.6％。

分季度看，第一季比去年同期下降6.8％，第二季增長3.2％。

分產業看，第一產業增加值26053億元，同比增長0.9％；第二產業增加值172759億元，下降1.9％；第三產業增加值257802億元，下降1.6％。從環比看，第二季大陸GDP國內生產總值比上個月增長11.5％。

(中時 )