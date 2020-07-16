滬深兩市早盤震盪下挫， 滬指一度失守3,300點，創業板指一度跌超2％。截至午間收盤，滬指報3,314.03點，跌1.41％；深成指報13,540.96點跌1.41％；創業板指報2,764.49點，跌1.73％。

從盤面上看，廣東自貿區、環保工程、稀土、券商等漲幅居前；白酒股大跌，水井坊、捨得酒業跌超8％；旅遊、NMN概念、中芯國際概念跌幅居前。

北上資金淨流出超過人民幣（下同）15億元。

中芯國際午間收漲220.39％，成交額超383億元。

(工商 )