搶宅食經濟與速食麵市場百億商機，漢來美食（1268）宣布，進軍食品零售市場推出「來拌麵」，首波推出「椒麻醬香」口味，除在集團旗下直營40家餐廳販售，亦將搶進Momo、Friday、YAHOO、博客來、ibonmart、PCHOME等線上通，首批40萬包預估3個月內完售，為集團挹注超過200萬元。

漢來美食總經理林淑婷表示，國內疫情受控後，漢來美食旗下餐飲品牌營運已快速回溫，惟鑑於疫情改變消費者習慣並推升食品電商和零售市場成長，漢來美食決定將經營觸角由餐飲向食品零售延伸，挾廚藝優勢與資源加大力道耕耘新市場。

林淑婷表示，防疫情期間漢來美食更快速從現有菜色中研發出適合冷凍熟食，包括冷凍豬腳麵線、台式滷肉豆腐、家鄉獅子頭，並以自營的網路商店和momo等電商平台為主要銷售通路，短短2、3個月時間，就創造1,000組的銷量，顯見漢來美食具備經營此一市場區塊的實力。

根據經濟部統計處資料，2019年速食麵年產值114億，今年因為新冠疫情影響，民生物資囤貨潮推升臨時性需求，第一季銷售額達31億，年增14.1％為?年同期新高，其中，乾拌麵的成長更以倍數增加。林淑婷表示，雖然目前台灣乾拌麵市場的競爭激烈程度已進入戰國時代，但因疫情推動宅經濟快速成長，漢來美食看好拌麵市場後續仍有很大成長空間，並將持續研發推出不同口味的新品搶商機。

漢來美食「來拌麵」第一支拌麵產品以「椒麻醬香」風味搶進市場，1袋4包原價304元、首賣優惠價264元，12包箱裝原價912元、首賣優惠價720元。首波上市可在全台漢來美食餐廳，或在漢來美食購物商城訂購。

漢來美食6月營收2.68億元，月增19.14％、年減13.66％，創今年2月以來單月高點，上半年累計營收14.46億元，年減 23.8%。漢來美食第二季營收6.07億元，季減27.6％，年減30％，不過營收逐月成長，復甦態勢明朗。法人認為且自7月起多家新品牌及餐廳分店加入營運陣線，漢來美食已為下半年的營運動能備足柴火。

(工商 )