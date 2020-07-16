行政院長蘇貞昌上午聽取經濟部「濁水溪揚塵防制成效」報告，蘇揆表示，揚塵改善後，現在麥寮鄉又可以在戶外曬烏魚子了，崙背鄉種植的西瓜，也不用擔心會被流走，這是相當不簡單的成果。

蘇揆表示，濁水溪揚塵問題存在三百多年，過去長期以來，當地民眾飽受「吃飯攪沙(台語)」之苦，居民不敢在外曬衣、宴客滿桌沙塵，生活品質很差。行政院在2018年4月由賴前院長特別核定「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，由吳澤成政委督導，不僅提高治理層級，也建立跨部會、跨中央及地方的合作處理機制，3年投入超過11億元，從「水利、造林與防災」多管齊下，全面改善，如今已有顯著成效。

蘇揆說，現在河岸裸露地面積大幅減少八成以上(由原本約1,200公頃降至不到200公頃)，綠覆蓋面積大增，也讓10多種鳥類前來棲息；去(108)年揚塵事件次數，比起以前在方案執行前從59次降至29次，明顯改善。揚塵改善後，現在麥寮鄉又可以在戶外曬烏魚子了，崙背鄉種植的西瓜，也不用擔心會被流走，這是相當不簡單的成果。

蘇揆也說，本期3年行動方案將於今年底執行完畢，政委吳澤成應督導相關部會，儘速再提出下一期3年的計畫報院，以延續揚塵防制成效，提高國人生活品質。

濁水溪揚塵,行政院,蘇貞昌

(中時 )