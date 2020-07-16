柬埔寨日前發生一起新娘，在新婚夜與「別人」大戰3回合怪事！1名19歲男子小俊（化名），長期暗戀的女孩嫁人，婚禮當天竟然趁新郎喝醉酒，跑進洞房裡與新娘纏綿，還1晚激戰3次，新娘直到天亮才發現枕邊人不是老公，驚覺遭性侵，不僅失去貞操，還遭新郎退婚。

據「中國報」報導，新娘因為事發當晚有喝酒，加上房間內燈光昏暗，只覺得有隻溫柔的手，拉下她的婚紗拉鍊，然後1隻粗壯的手，從她後面伸進來雙峰，接著2人就開始翻雲覆雨陷入激戰。

新娘因為得到快感，主動要求阿俊滿足她的慾望，結果2人當晚大戰了3回合，直接早上起來才驚覺纏綿的人不是老公，嚇得趕緊報警。

阿俊被捕後坦言，自己暗戀女方已久，但自小家境貧窮，始終不敢表白，最後只能睜睜看著心上人嫁人，當晚是一時衝動才會犯案。

但最慘的新娘，不僅被阿俊奪走初夜，還被新郎退婚，並被要求歸還1400美元（約新台幣42000），且未來不得與男方有任何瓜葛。

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(中時電子報)