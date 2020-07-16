消費者逛麗寶Outlet Mall，開心使用振興3倍券購買商品。（麗寶Outlet Mal提供／王文吉台中傳真）

使用振興三倍券第一天，麗寶Outlet Mall美食街用餐人潮爆滿。（麗寶Outlet Mal提供／王文吉台中傳真）

使用振興三倍券第一天，麗寶Outlet Mall美食街用餐人潮爆滿。（麗寶Outlet Mal提供／王文吉台中傳真）

振興三倍券開放使用首日，學校也開始放暑假，一早在台中市區朝馬的免費接駁車，親子客、小朋友大排長龍，超過70班次接送消費者直達麗寶Outlet Mall Shopping撿便宜。業者統計截至11點開店至下午2點半，短短3個多小時，就有近100組使用振興3倍券的消費者，推估業績貢獻近10萬元。

第一位使用3000元振興券的陳先生說，一開店就衝到運動品牌店櫃，選好早就看好的鞋款，打完折才3600元，使用振興3倍券，才付600元就拿走3雙運動鞋，真的很划算！全館也有許多的顧客陸續拿著振興券大肆採購，預測第一個週末，將會挹注超過500萬的振興券業績。

搭配全民振興3倍券優惠，麗寶Outlet Mall推出「振心好友禮」活動，只要持實體振興3倍券累積消費滿3000元，即贈天空之夢摩天輪搭乘券1張，免費體驗全台最高、最豪華的摩天輪，台中美景盡收眼底。

另外加碼，全館累積消費滿10000元，即可獲得抽券1張，持玉山麗寶聯名卡可獲得2張，兌換無上限，有機會將萬元麗寶福容大飯店住宿券、萬國通路行李箱、秀泰影城電影票、麗寶樂園門票、麗寶Outlet Mall購物金等，超過萬元獎項等你碰運氣。

(中時 )