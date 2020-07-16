全球矚目的美國職棒即將回歸，雖然賽季已宣告確定縮減，各隊只打60場，但預料仍不減彩迷關注，達人針對本季美職的一些特殊規則進行解析，推薦未來開季鎖定「大分」投注。

2020的美國職棒因疫情延後開打，聯盟所安排的各隊60場賽事賽程，和日職相同都是以減少球隊移動防範未然為最高原則。每隊將和同分區的另四支球隊進行10場交手(共計40場)：然後和地理位置相近的跨聯盟分區(例如美東對國東)球隊再有20場交鋒：其中包含同城市球隊6場、該分區其他隊伍各安排4、4、3、3場。

舉例來說：美聯東區的洋基會和同區的紅襪、藍鳥、光芒、金鶯各有10場對戰；而對上國聯東區同在紐約的大都會交手6場，然後對上國聯東區勇士4場、費城人4場、馬林魚3場、國民3場。每隊都以如此邏輯來安排完成本季60場賽事。

移動減少，達人認為比較得利的是打者。因為先發投手本就有固定輪值休息日，若移動日剛好遇上休息，基本上完全不影響狀況調整。但以往三連戰的主、客移動頻次減少，對主力野手來說就很舒服，身體的恢復和心理疲累度雙雙正向加分，當然隊打擊的發揮有所助益，這是第一個可能造成分數開「大」的因素。

第二個開「大」的原因，就是本季兩聯盟全面使用「指定打擊」。以往國聯投手必須打擊，除了少數投手本身打擊超猛特例，多半被球迷戲稱國聯賽事打線少了一棒，這種狀況在今年不會出現，國聯投手以往所習慣的九棒打者，將會是專職打擊的野手出任。一般評估，整體賽事的平均得分會因此制度有明顯提升。

最後一個「大」分因子可能也是僅存於疫情下的產物：例行賽進入延長賽時，將採取二壘放置一名跑者的「突破僵局制」。可想而知：被叫做得點圈的二壘開局立馬有人，打擊區上又都是虎視眈眈的強力打者，攻守兩隊先後添分機率均同步墊高。當然啦！這也是為了加快比賽產生結果的試行方式，只是在疫情復賽下順利成章試行，未來是否成為慣例不得而知，身為彩迷當然要趁此時好好利用。

強調美式攻擊球風的MLB本就經常砲聲隆隆，今年搭上這些制度，恐怕得分火力又將朝上面檔次推升；另外，有為數不少的一線投手也表態保守面對疫情不參與新球季，這或許也會讓強投僵持的場面較以往球季來的少，再再提高開「大」機率。所以彩迷可千萬別客氣！跟緊衝就對了。

(中時電子報)