因應5G高速連網應用及智慧終端裝置日趨微型化的發展趨勢，工控記憶體品牌宇瞻(8271)推出全球最小工業級PCIe BGA SSD，強攻5G高速及微型化智慧應用，並瞄準高速PCIe SSD市場增添新戰力。

宇瞻科技最新的工業級PCIe BGA SSD，採用3D TLC NAND快閃記憶體、專業立體堆疊及BGA晶片封裝技術，應用多重軟硬韌體技術加值，展現高速效能、超低延遲、低功耗、抗震、高穩定度及可靠度等優勢，可因應工業物聯網、雲端運算、伺服器及網通、國防應用、博弈遊戲機台周邊裝置和高效能運算等垂直市場需求。

宇瞻科技推出全球最小、速度最快PCIe BGA固態硬碟，採用原廠工規-40°C~85°C寬溫等級顆粒，符合固態硬碟標準NVMe 1.3規範，傳輸性能高於SATA SSD三倍以上。

著眼未來，智慧汽車或無人駕駛車將不再只是單純的交通工具，更是資訊匯總、數據計算分析和傳輸中心，將會更高度重視資料存儲和處理能力及速度。宇瞻科技積極建置IATF 16949汽車行業品質管理系統，日前已取得國際知名第三方驗證單位BV(Bureau Veritas)頒發之IATF 16949汽車行業品質管理系統符合性聲明。未來將持續強化所生產的車載應用儲存產品，符合國際汽車大廠制定的汽車工業系統全球統一標準，提供滿足車載嚴苛環境應用品質要求的保證。

(時報資訊)