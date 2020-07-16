周三隔夜盤美股期貨下跌，道瓊指數在連漲4天後升勢減弱，以及隨著財報季逐漸進入高峰期，投資人對企業整體體質的了解更為清楚。

目前道瓊指數期貨下跌109點或0.41%，為26,656點。標普500指數期貨跌0.46%，那斯達克100指數期貨下挫0.9%，表現相對疲弱。

美股財報季於本周一登場，目前美國前幾大銀行的營運表現好壞不一，高盛周三公布交易業務營收暴增93%，使整體業績遠超出市場預期，摩根大通此前公布的財報也意外強勁，但富國銀行上季不僅虧損24億美元，並宣布股利調降至每股10美分。

投資人將密切關注周四公布的新一批企業季報，包括美國銀行與摩根士丹利。嬌生、雅培、達美樂披薩也將在周四盤前公布財報，周四盤後公布的網飛第二季財報更是焦點所在。

美國生技公司Moderna發布其新冠狀病毒候選疫苖初期試驗的好消息，以及高盛公布的季報意外強勁，周三道瓊指數收漲227.51點或0.85%，為26,870.10點。標普500指數漲0.91%，為3,226.55點，創6月初來新高。那斯達克指數漲0.59%。

(時報資訊)