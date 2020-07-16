在東京新冠疫情發展不明朗情形下，日本官員擬發起國內旅遊運動，讓東京市官員大嘆為時尚早。

東京知事在周四表示，今日新增病例可能達到280例，目前仍不清楚，但她聽到是會超過280例，目前該市準備在周四檢測超過4000名民眾。

另一方面，日本經濟大臣周四將與一群專家會面，討論一項價值數十億美元的「走出去」推廣活動。在一天之前，東京知事小池百合子已質疑該活動的時機過早。

該活動預計將在7月22日正式啟動，外出旅遊者將可獲得50%補助，以在日本主要城市之外刺激地方的旅遊經濟。經濟大臣表示，希望在周四聽取專家有關防治措施的意見，例如避免大型集會和在運輸工具保持通風。

東京都在周四將新冠病毒的警告提高到最高等級。東京知事表示，面對目前情況，她希望他們能再思考執行時機以及方式。遠處的岡山市長亦表示，他看不出為何不能延後推出活動。

(時報資訊)