三倍券開賣第二天，中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。清晨6點就有民眾在郵局外排隊等候，一位民眾為了怕天氣炎熱難耐，攜帶小電扇到郵局購買。（鄧博仁攝）

三倍券開賣第二天，中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。清晨6點就有民眾在郵局外等候，郵局還沒開門，有民眾詢問怎麼購買。（鄧博仁攝）

三倍券開賣第二天，中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。清晨6點就有民眾，攜帶小電扇在郵局外等候。（鄧博仁攝）

三倍券開賣第二天，清晨6點就有民眾在郵局外等候，郵局工作人員貼心拿著酒精幫排隊民眾消毒。中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。（鄧博仁攝）

三倍券開賣第二天，清晨6點就有民眾在郵局外等候，郵局一開門，民眾依序進入郵局內買三倍券。中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。（鄧博仁攝）

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