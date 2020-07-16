郵局開賣紙本三倍券第2天 累計破90萬份 12:032020/07/16 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三倍券開賣第二天，清晨6點就有民眾在郵局外等候，郵局一開門，民眾依序進入郵局內買三倍券。中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三倍券開賣第二天，中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。清晨6點就有民眾在郵局外排隊等候，一位民眾為了怕天氣炎熱難耐，攜帶小電扇到郵局購買。（鄧博仁攝） 三倍券開賣第二天，中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。清晨6點就有民眾在郵局外等候，郵局還沒開門，有民眾詢問怎麼購買。（鄧博仁攝） 三倍券開賣第二天，中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。清晨6點就有民眾，攜帶小電扇在郵局外等候。（鄧博仁攝） 三倍券開賣第二天，清晨6點就有民眾在郵局外等候，郵局工作人員貼心拿著酒精幫排隊民眾消毒。中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。（鄧博仁攝） 三倍券開賣第二天，清晨6點就有民眾在郵局外等候，郵局一開門，民眾依序進入郵局內買三倍券。中華郵政公司統計，到16日上午10時，全台1299間郵局賣出的紙本振興三倍券已破90萬份。（鄧博仁攝） (中時 ) #郵局 #三倍券 #民眾 #10 #郵政 也許您會感興趣 生活熱門新聞 領完1分鐘花光光...他拿三倍券買這東西小7店員死命阻止 網一看：內行 - 生活 三倍券終於到手！網驚超商「豁出去」比信用卡回饋更猛 - 生活 三倍券啟用！一看超商取貨手續網傻眼：唐鳳想的？ - 時事 打球慘摔！男腦幹出血奇蹟醒來 醫一看心都涼了 - 生活 搶6色中衛口罩！PChome 24h、墊腳石今天開賣 各家整理包 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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