19個國家地區境外生開放回台，仍缺陸生，陸生苦喊不公。學者認為，沒有陸生，對民進黨政府來說，完全不傷及政治利益，反而更可藉此煽動台灣社會的仇中情緒，讓陸生淪為犧牲品，因此還有加分效果；不過我國高教受少子化衝擊，許多中後段大學已招生不易，如再流失陸生，學校財務收入恐雪上加霜。

東海大學政治學系與通識中心合聘教授潘兆民表示，這次的新冠肺炎疫情，普羅大眾多認為從武漢發起，反中與仇中的情緒因此升高，陸生不能回到台灣就學，不只成為政治犧牲品，還是一枚棋子，「損失的是你（大陸）的學生，又不是我台灣方面」。

至於多所大學校長、負責兩岸事務主管多次疾呼，盼能讓陸生與所有境外生一樣陸續回台，對此潘兆民則說，原本聽聞9月會開放陸生回來，現在又卡關，指揮中心、教育部與陸委會一直沒有清楚說明，很明顯是民進黨政府是在等大陸的善意，拿陸生作交換，「當中一定有政治算計，否則不會拖」，現在疫情更嚴重的國家地區商務人士都可來台，卻不讓大陸人士入境，說不過去。

陸生對於私立大學來說，是非常重要的生源，包含世新大學、銘傳大學甚至逢甲大學等老牌私校在內，都有不少大陸交換生與研修生，近來也傳出大陸專班紛紛停開，潘兆民也直言，對學校來說，真的是一筆沉重的經濟損失。

潘兆民也提到，最重要的是，當下兩岸關係低盪、政治對立時，陸生來台或台生赴陸正是增進相互理解、化解敵意的最佳途徑，因此兩岸教育交流不可停，此為維繫兩岸和平的重要手段。

(旺報 )