國軍年度重要演訓「漢光36號」演習上午10時在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作實彈操演」，首度以剛編成的「聯合兵種營」參演。總統蔡英文親往視導並在致詞指出，漢光演習是國軍每年年度的大事，驗收國軍戰力的發展。更是要讓國際看見，台灣守護國土的決心與努力。

蔡總統提到，昨天一早她前往了九鵬營區看「三軍聯合火力打擊實彈操演」；今天在甲南海灘，除了有「三軍聯合反登陸作戰」的實彈操演，更是在驗證「聯兵營」的作戰效能。

國軍第五作戰區所實施的「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，全程依據「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，採「實兵、局部實彈」及「異地同時」方式，在台中港、清泉崗基地及甲南海灘實施，旨在驗收部隊平時訓練成效與體防衛作戰能力。

值得注意的是，有別於去年漢光35號演習的戰備道起降與CM-34首登場等亮點，今年的操演焦點主要為聯合兵種營的戰力驗證，除展現新編聯合兵種營指管監偵、兵火力運用（聯戰混合編制）及獨立作戰能力之外，CM3輪型戰鬥車、AH-64E阿帕契攻擊直升機及構改F-16V戰機等新編武器的戰鬥效能，也是此次演習驗證重點之一。

據指出，台中甲南是軍方評估中共可能登台的13處紅色海灘之一，前參謀總長李喜明任內，曾帶著每個作戰區指揮官搭直升機，從空中嚴謹評估中共可登陸的灘頭，評估後，再派陸戰隊實際驗，看是否可以順利登陸，最後選定全台有13處紅色海灘，其中有3處在中部地區，甲南是最可能的地點。

上午實彈操演驗證重點則在於聯合兵種營指管監偵、兵力運用與火力打擊等項，期藉此提升三軍聯合打擊效能。

此外，本次結合「同心31號」演習，擴編動員步兵104旅步兵營及砲兵營參演，並整合民防團隊及動員公（民）營機構、物力徵用的全民總力，與常備部隊共同遂行實彈演練，以驗證作戰區全民防衛動員能量。這也是延續前3次「漢光演習」實施通信中繼、機場跑道搶修及海岸工事整備等民、物力動員演練等課目後，再次深入檢視全民防衛動員成效之具體作法。

第五作戰區表示，本次演習參演官兵共計8000餘人，動用陸軍各式空中、地面武器及空軍主力戰機等48項1100餘件裝備；各參演部隊均能驗證平日部隊戮力戰訓的成果，向國人同胞展現捍衛國家安全的決心。

(中時 )