英格蘭超級聯賽是全世界商業開發最成功的足球聯賽，置身其中的20支球隊每年官方分紅約1億至1.5億英鎊，這還沒有算上球隊自身的商業營運能力，例如門票收入、球衣和其他商品和廣告贊助等。但在新冠肺炎疫情仍未見底的影響下，球隊自營的收入銳減，因此能夠持續留在英超，對球隊的生死存亡至關重要。目前在英冠的維根競技曾是英超一員，其香港老闆歐陽偉基本月初發聲明表示，因疫情嚴重影響繼續向維根投放資金能力，宣布球隊申請破產保護。

本季英超冠軍已經出爐，利物浦終於得償所願一搔30年之癢，與此同時，第一支降級球隊也已經產生，曾經大爆冷門成為本季首支戰勝曼城的「升班馬」諾里奇，在復賽後苦吞7連敗無力回天。剩下兩個降級名額，將在5支球隊當中產生，分別是15至19名的布萊頓(36分)、西漢姆聯(34分)、沃特福德(34分)、伯恩茅斯(31分)和阿斯頓維拉(30分)。

本週六(7/18)凌晨3點，將上演一場保級大戰，「鐵鎚」西漢姆聯坐鎮倫敦體育場，迎戰「大黃蜂」沃特福德，兩隊目前同處降級區邊緣，贏球的一隊很可能就此擺脫降級，反之則可能進一步掉入深淵，這場一翻兩瞪眼的比賽，不僅關係到6分積分，同時也價值至少一億英鎊，絕對是互不相讓的一場生死惡鬥。

西漢姆聯在停賽前排名倒數第3，復賽後2連敗繼續陷入降級危機，但爆冷擊敗切爾西後重現曙光，排名跳出降級區升至16位，近3輪再拿1勝1和，包括上一輪作客4：0大勝諾里奇，將對手踢回英冠，並且在其他保級球隊都贏球的情況下保持在16名的位置。沃特福德在上半季一路墊底，直到第19輪才將爐主之位讓給諾里奇，復賽後1和3敗4連不勝，險些又被打回原型，所幸近2輪在主場先後擊敗諾里奇和紐卡索聯，稍稍拉開和降級區的差距。

鐵鎚有蘇格蘭國腳斯諾德格拉斯(Robert Snodgrass)和巴西進攻中場安德森(Felipe Anderson)因傷缺陣，但主帥莫耶斯(David Moyes)應會維持上一輪大勝諾里奇的先發陣容，前鋒安東尼奧(Michail Antonio)該仗演出大四喜，成為隊史首名在英超單場攻進4球的球員，本仗肯定會繼續負以重任。大黃蜂上週2：1逆轉紐卡，前鋒迪尼(Troy Deeney)憑兩個十二碼梅開二度，帶領球隊涉險過關，迪尼賽後透露，他本季一直為膝傷所苦，但他會踢完這個賽季幫助球隊保級後才去解決問題。

本場比賽還不是輸球即降級的最終戰，但3分對兩隊來說都很關鍵，尤其是作客的沃特福德，因為最後2輪賽程，大黃蜂作客對曼城、主場對兵工廠都是硬仗；但鐵鎚作客對曼聯後，最後1輪主場對降級區的阿斯頓維拉，較有搶分把握。

總體來說，西漢姆聯的主場戰績較沃特福德的客場戰績來得好，但兩隊近3次交手都是客隊獲勝，似乎沒有佔得主場優勢，何況在疫情下無觀眾的主場優勢早已蕩然，大黃蜂必傾盡全力至少以1分為目標，推薦受讓客勝。

(中時電子報)