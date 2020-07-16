國民黨立院黨團近日佔領主席台，抗議監察院長被提名人陳菊不適任，杯葛議事進行，但民進黨團仍表示將在明天17日院會行使人事同意權投票。而藍委蔣萬安也曬出徹夜堅守議場的照片，以行動證明不同意陳菊的提名案，照片一出也吸引上萬名網友按讚。

藍營立委近日攻佔立院，主張「退回陳菊」，表明「陳菊不適任監察院院長」。蔣萬安16日在臉書PO出「徹夜堅守議場」的5人合照，圖片中除可見蔣萬安，還有國民黨團總召林為洲、立委洪孟楷、鄭正鈐等人。

台北市議員徐巧芯昨(15日)也在臉書說明國民黨抗議原因，「監察院長與民選首長的任期不同，將一次擔任6年的時間，身為一個有可能跨政權的首長，應選擇政黨色彩較薄的人較為適當，而陳菊過去主政高市府時期，有多次被彈劾、糾正，且仍有相關案件正在審議，陳菊明顯不符合這個條件」。

國民黨立委徹夜堅守立院議場，杯葛陳菊監察院長提名案。(圖/翻攝自 蔣萬安臉書)

對於外界的種種質疑，陳菊在臉書上發文重申，「自己已經退出民進黨，並強調，希望能夠扮演最後一任監察院長，憲改工作結束後，將完成民主老兵的最後任務，光榮離開」。

(中時電子報)