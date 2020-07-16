◎景氣露曙光？製造業1萬5927人仍放無薪假

勞動部今天公布最新無薪假（減班休息）統計，截至昨天仍有974家、2萬3607人放無薪假，雖然相較於上周的952家、2萬5826人數下滑，但人數最多的製造業減幅並不明顯，仍有315家、1萬5927人放無薪假。

◎超商領三倍券系統卡很久？ 民眾：完全靠運氣

三倍券領取第2天，超商人潮比昨少了許多，但仍可見排隊等候的民眾，每位領取的時間也都不同，完全是靠運氣，雖然沒有昨天當機的情形，但因全國機台流量管制，民眾還是要多按幾次，才能成功列印小白單，也有民眾到超商發現無法領，原來是因為「哪裡預購就要哪裡領」，讓民眾直喊，系統不是相連的嗎，這樣很不方便。

◎美國務卿蓬佩奧：將對華為在美員工簽證做出限制

美國國務卿蓬佩奧在當地時間15日表示，美國將對大陸通訊巨頭華為公司的部分員工實施簽證限制。

◎選秀冠軍直播破百萬收入 學霸女孩宣布進軍演藝圈

隨著直播產業的快速發展，有夢想的人們都因此跨出了第一步，並創造了一個個閃亮之星，直播儼然是進軍演藝圈的一個跳板。有著高雅氣質的Alice林昀佳，是溫哥華華裔小姐冠軍，也參與了國際中華小姐選拔，頂著選美冠軍稱號，化名愛紗踏入Up直播成為直播主，短短3個月創造破百萬的成績，挾帶著高人氣正式進軍演藝圈。

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