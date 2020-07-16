蘇揆上午聽取農委「國內牛結節疹疫情現況及防疫處置作為」報告，蘇揆指示，交通部、海委會、農委會、內政部做好各項交通工具管制，並趕緊建立儲備疫苗，「讓它進到本島就不得了」。
蘇揆表示，上周金門發生危害性很高的甲類動物傳染病「牛結節疹」。農委會已與歐盟緊急聯繫，將於近日內捐助台灣約1萬劑疫苗，包括交通部機場管理、財政部海關與通關、國防部專機等應全力配合農委會，疫苗抵達本島後，疫苗抵達本島後，請與相關人員立刻專機前往及送往金門。
蘇揆也說，他星期一有交代交通部、海委會、農委會、內政部，有關金門跟台灣之間飛機、船艦、漁船或相關海巡等載具，應該有撲滅蚊蠅措施要徹底做到，因為金門與中國不到5公里，牠飄過來、飛過來，與台灣有段距離；但是載具的防止與相關消毒作業要請環保署、交通載具的主管單位完全配合農委會，不能讓它夾帶進來或隨機艦進來，包括漁船作業都要有、要作業好，應該趕緊建立儲備疫苗，越快越好，因為這個東西不能延滯，「讓它進到本島就不得了」！
(中時 )
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