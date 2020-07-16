大陸國家統計局新聞發言人劉愛華16日表示，受到新冠肺炎疫情衝擊影響，今年就業壓力較大。統計上半年的大陸城鎮新增就業人員較去年同期減少173萬人，尤其城鎮有一些重點族群的就業壓力突出，包含外出務工的農村勞動力有所減少，觀察第2季底外出務工農村勞動力年減496萬人、下降2.7％。

此外，據第一財經引述大陸國家統計局數據，大學生失業率也創同期新高，觀察仍是受到疫情影響，導致今年大學畢業生的招聘需求下降，讓求職面試需求都受到一定限制。

從勞動力調查數據顯示，6月大陸全國20至24歲的大專及以上人員，這部分人群就主要是新畢業大學生，這部分的調查失業率達到19.3％，比5月上升2.1個百分點，也比上年同期上升3.9個百分點。

但劉愛華也指出，近幾個月全大陸的城鎮調查失業率逐月回落，6月為5.7％，從統計勞動參與率來看，也基本接近去年同期水準、略低0.5個百分點。

(旺報 )