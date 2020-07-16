為反制北京強推港版國安法，美國總統川普周二（14日）宣布簽署「香港自治法」，美中雙方關係再度推上劍拔弩張的邊緣。外媒指出，美國可能威脅切斷對大陸銀行的美元供給，這或許是北京急向國際推廣數位人民幣的原因。

日經新聞報導，香港自治法中提到，若與遭制裁官員有生意來往，銀行將面臨多項裁罰，包括無法向美國的銀行貸款、參與外幣及銀行交易業務、投資證券或債券等。美國也可能凍結指定機構資產、甚至祭出口禁令。

美方草擬香港自治法案時，確實鎖定中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行等金融機構。參與法案起草的參議員Pat Toomey曾表示，可以預見，中國大陸經濟仍將持續仰賴美元。

由於大陸四大國營銀行去年持有約1.1兆美元負債，這些金融機構除了為陸企

處理貿易交易事宜，更是提供「一帶一路」主要資金來源。Nomura Research Institute經濟學家Takahide Kiuchi認為，不排除在海外陸企無法以美元轉帳，基於此原因，北京急於將數位人民幣推廣於國際。

(中時電子報)