揭火罐秘密／超神奇拔火罐揭身體秘密 中醫師：通經解熱排濕氣

炎熱的夏天，溫度持續飆升，稍微走在路上曬太陽就大粒汗、小粒汗，滿身大汗走進冷氣房，人體濕氣也因無法排出變得嚴重，一不小心就會中暑，整天感到頭暈目眩、噁心想吐等不適身體反應。常輝中醫診所院長蘇士珊接受《中時電子報》訪問表示，透過中醫除濕好幫手之一的「拔火罐」，可去風寒、疏通經絡，改善感冒所引起的頭痛、暈或全身痠痛等。

中醫師蘇士珊表示，拔火罐可去寒、疏通經絡，改善感冒的狀況等。(照片/游定剛 拍攝)

連日高溫，讓人走在戶外的動力都減少，而室、內外溫差大，甚至滿身流汗就直接進入冷氣房，造成人體內濕氣無法順利排出，導致身上出現一連串的不適反應。中醫師蘇士珊表示，中醫裡，我們可透過拔火罐，來改善身體的不適症狀，就由火的熱力，排除罐中空氣，讓火罐和皮膚間形成真空，利用負壓使它造成充血或瘀血，使得血流迅速，以促進血液循環，逐寒祛濕效果佳，針對風寒所引起頭暈、頭痛及筋骨痠痛等。

中醫裡的火罐可改善身體裡的濕氣狀況。(照片/游定剛 拍攝)

蘇更表示，竹罐和玻璃杯原理差不多，玻璃罐可看到皮膚反應及變化，濕氣重可以看到霧氣，若更嚴重，杯子上可能就有水滴，尤其在夏天這種情況會很嚴重，竹罐雖較安全不會破，但較難觀察皮膚變化。

《中時電子報》提醒您：

民俗療法僅供參考，此為專業醫療行為，需由醫師操作進行。

(中時電子報)