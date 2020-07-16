為重啟國內觀光、刺激經濟，日本政府擬推出「Go To Travel」國旅振興方案。然而自解除緊急狀態以來，日本新冠肺炎疫情再度升溫，15日全國通報病例增加450例，東京達165例。Go To Travel計畫因此引來多方反彈，包括東京都知事小池百合子也於15日表示對此振興計畫感到擔憂。

Go To Travel方案訂於7月22日上路，預計可補助國內旅遊旅客約50%的費用，日本政府期望能藉此拯救因觀光停擺而遭受重創的日本經濟。

日本經濟再生大臣西村康稔今(16日)將與專家開會討論Go To Travel振興方案的實施細節，西村表示他期望能聽取專家對於圍堵病毒的意見，包括如何避免群聚和如何確保大眾運輸工具通風。

近來東京感染病例漸升高，近幾日東京增加病例數皆突破100人，日本反對黨議員及各地方政府因此對政府的Go To Travel振興方案表示擔憂。岡山縣知事伊原木隆太表示，他認為此方案應延後實施或限制在特定區域。

東京都知事小池百合子則於15日談到：「基於目前的新增確診人數，我真的認為他們（政府）該重新考慮國旅振興方案的實施時間及方式，我希望能將這個想法傳達給中央政府。」

日本截至目前累計2萬3747人確診新冠肺炎，998人死亡。

(工商 )