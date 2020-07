因應國內旅遊人潮大幅增加,MUJI無印良品提倡以輕裝出遊為主的「MUJI to GO移動生活」提案,首度跨界攜手Gogoro VIVA開發全新車款Gogoro VIVA Plus「無印白」新色,在MUJI無印良品7家指定門市限時限量登場。

MUJI無印良品指出,首度攜手台灣電動車龍頭Gogoro開發全新車款Gogoro VIVA Plus「無印白」新色,主要係因其簡約的車身設計與日本無印良品設計總監深澤直人曾提出「越接近人體使用的器具應該越圓潤」的設計概念不謀而合,再加上車殼採用與MUJI無印良品收納系列相同的PP材質(Polypropylene),展現與品牌同樣調性的質樸感。

此外「MUJI to GO移動生活」選購限量VIVA Plus「無印白」車款,即可獲得限量交車禮,內含MUJI to GO 聚酯纖維附防水膠條後背包、Gogoro 安全帽限定無印紅色款等,指定包括統一時代、松山車站、中壢、巨城、台中、台南、高雄巨蛋等門市已掀起MUJI迷風潮。

