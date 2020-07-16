高雄將於一個月後舉行市長補選，民眾黨推派的候選人吳益政今日接受《POP搶先爆》專訪時大談市政，他認為要兼顧環境與經濟，如今高雄兩者都不好，以老車空汙問題為例，不一定要直接淘汰，可以透過油品與改車改善，但台灣卻禁止改車，如果能容許，老車就可以改善空汙排放問題。如果他當選，固然因為產業因素，高雄無法像其他縣市一樣禁止燒煤，但可以藉由徵收燃煤稅，再將這些錢用於環保。

對於如何避免在選舉中被邊緣化，他表示這次結構和2018年相反，當時許多人的想法是討厭民進黨，如今因為反送中讓民進黨撿到槍，不過他從政本來就都屬於第三勢力，夾縫生存慣了，反之國民黨就比較不習慣打這種逆勢的選舉。

而對於民眾黨主席柯文哲幫他補選時，媒體焦點往往都只擺在柯文哲身上，吳益政表示他也曾經被媒體追著跑，2002年他剛當選議員時，因為在當時的議長選舉賄選案中沒有收賄，被媒體追著跑，還有民眾找他要簽名。柯文哲來幫他助選時，媒體有時會故意問一些與市政無關想讓柯文哲漏氣的問題，但該談論的是市政議題。

吳益政還說自己每天會去菜市場，從農場到菜市場到餐桌越近，碳足跡就可以減少。去那不只是拉票，而是解決問題。很多人說政見不重要，是因為認為自己當選與政見無關。但投票本來應該是選政見的。

而仍保有親民黨籍的他未來會請親民黨主席宋楚瑜站台嗎？吳益政表示選舉會希望獲得每個人支持，不管是同政黨、原來的政黨、甚至不同政黨的，但與市民對話還是最核心的，希望大家來加持，但不能當成選舉的必要條件。選民有時關注誰來站台之餘，忘了自己才是主人，他還意有所指的表示，選舉重點不是看候選人抱貓抱狗或跳舞好不好看，暗酸了對手陳其邁。

(中時 )