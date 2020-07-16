麗寶樂園渡假區皆可用三倍券並加碼，加上安心旅遊補助，一家四口最高可省萬元。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

水陸雙樂園夜營至晚間八點，不怕烈日狂曬，清涼又好玩。（王文吉攝）

麗寶水陸雙園夜營開跑，重金打造全新夜間秀＋絢麗煙火，白天晚上都好玩。（王文吉攝）

麗寶賽車場推出202元福袋，最大獎可免費體驗千元雙人卡丁車。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

安心旅遊補助開跑，19歲以下免費玩樂園，暑假首日麗寶樂園湧進大量遊客，排隊人潮不斷，業者預估樂園人潮較暑假前翻倍；另振興三倍券正式開放使用，一家四口3天2夜麗寶玩渡假區，用三倍券與安心旅遊住宿及樂園補助，搭配業者加碼好康，最高可省萬元。

交通部觀光局推出安心旅遊補助，開放19歲以下學生不限次數免費玩樂園，以麗寶樂園為例，當日可選擇探索世界或馬拉灣擇一使用，只需事先填寫基本資料、憑身分證件即可入園。

使用使用安心旅遊補助入園者，每次可獲得1張「安心旅遊券」，集滿3張還能免費換密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪；購買樂園全票加送水陸樂園優惠券，下次重遊只要半價。

即日起至8月30日水陸雙樂園皆延長營業至晚間八點，除了燈光造景越夜越美麗，馬拉灣晚間還有「火焰慶典」火舞演出，探索世界則推出「五心海盜王的誕生」斥資重金打造的全新夜間秀與絢麗煙火，白天晚上都好玩。

麗寶樂園園長王永豪表示，暑假第一天明顯感受到來客數相較於暑假前成長超過1倍，水陸雙樂園排隊人龍一直沒有間斷過，許多都是使用19歲以下免費入園，勢必能在今年帶來爆發性的國旅來客量。

家住台中的高先生趁著暑假第1天，帶著5個小朋友使用19歲以下免費補助玩樂園。他說，自己是7月壽星，玩馬拉灣只要20元，一家人就省下4千元的門票錢，覺得很划算；來自彰化16歲的黃同學說，他與同學搭火車再轉接駁車，交通方便又不用門票，暑假期間可以免費，想要常約朋友來麗寶樂園玩。

安心旅遊補助自由行每人每晚可領取1000元補助，福容大飯店推出12倍券超殺優惠，凡是有申辦福容會員「享福卡」的民眾，在今年9月30前於全台福容大飯店任一分店持振興三倍券消費，即可獲得500元的住宿折抵券12張，與200元餐飲折抵券共15張。

麗寶國際賽車場推出三倍券優惠，每個項目都能以1張500面額三倍券就搞定。遊客凡於7／15至9／30使用實體紙本三倍券至現場消費，可享CRG雙人卡丁車500元，還有VR虛擬實境午後吃到飽不分平日假日、飄移卡丁車2人同玩、兒教館暢遊券通通都只要500。

(中時 )