大陸房價在疫情之後再分化，這對一般消費來說具有兩種意義，一方面是買不起，另外則是賣不出。與此同時，大陸社會正逐漸邁入高齡化，未來房子由誰來接盤，成為關鍵問題。有專家表示，除了穩定房價，同時，還要從多個社會福利及配套政策面著手，才能讓未來年輕人願意購房，讓房市有人接盤。

對於影響房價的走勢，有機構認為，人口的年齡層分布與數量將會是影響未來大陸房價走勢的重要關鍵。據中國發展基金會發布報告預估，到2022年左右，大陸65歲以上人口將占總人口的14％，由高齡化社會進入高齡社會。報告還顯示，若以60歲及以上作為畫定高齡人口的標準，到2050年大陸高齡人口將達5億。

整體來看，人口不足、人才流出、高齡化加重、產業落後等，都是限制大陸城市發展的因素，同時，也是房價下跌的因素；進一步來看，人口數量很重要，所以近1、2年很多城市都頒布各種落戶政策，吸引人才落戶定居。

但值得注意的是，城市的高房價、高生活成本，還有低收入又是一個矛盾，城市的房價泡沫持續在膨脹。

有李姓年輕受訪者表示，雖然月收還高於一般水平，但仍然覺得買房是遙不可及的願望，高物價使得光要存到首付額度就有困難，更不要說後面每個月沉重的房貸負擔。

受到疫情影響，當前大陸經濟遭遇前所未有的挑戰，3月時，大陸的隱性失業人口一度達到7611萬，失業加上隱性失業的人口更是超過1億人，這也使現在大陸的社會矛盾漸露凸顯，高房價也城為當局關注的重要環節。

有專家表示，居住是人民的基本需求，只有房價穩定，老百姓生活安穩，社會才能穩定發展；另外，政府還要從多個社會福利及配套政策面著手，才能讓未來年輕人願意購房，讓房市有人接盤。

(旺報 )