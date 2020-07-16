桃園市新屋區西濱快速公路旁約5000平方公尺的農地，業者將變更場地設立資源回收廠。永安里里民16日包車至桃市府抗議，控噪音及空氣污染會影響漁業生態。業者反控里民造謠，該廠只會進行回收物分類，並不會有垃圾分解行為。

桃園市環保局一般廢棄物科長梁開忠說：「業者設廠前應先敦親睦鄰才不會造成反彈」。梁開忠談到，關於設立資源回收廠的案件，一年至少會有5件以上，但是很少會有居民提出反對並陳情抗議，業者在申請變更用地前應先跟周遭市民溝通協調，才不會造成後續的反彈。梁開忠提到，不管是營運或是建廠階段，都會依法審查管制，若有任何環境污染，環保局會依法告發處分，情節重大的話也會勒令停止營運，此申請案目前還在聯合審查階段，會連同相關局處一起評估審查。

永安里里長郭先彰提到，此地已規畫為海客休閒農業園區，業者設廠在園區內會影響園區往後的觀光發展。郭先彰指出，回收場若遇上大雨或強降雨，必會將污水溢流至周邊農田，除了農地無法耕作、嚴重汙染河川流域，也會影響到觀新藻礁區的生態。魏姓漁民怒言：「若資源回收廠燒輪胎跟廢玻璃絕對會造成水質污染」。

程豐環境科技股份有限公司鄭姓經理強調，公司僅處理資源回收分類，並沒有所謂的燒廢棄輪胎，也不會有任何分解資源回收物的流程，後續都會交給專業的處理廠做處理。鄭經理無奈的說，早在去年6月就已提出申請，到現在都還沒有審查通過，過程中也辦了公聽會請里民進一步了解，也有和里長私下協調，但部分里民不願聽業者的說法，簡直是「為了反對而反對」。

(中時 )