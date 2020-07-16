最新民調顯示，台中市長盧秀燕雖然在施政滿意度破五成，更有43.2％的選民認為盧秀燕是適任的台中市長人選。但國民黨台中市議員羅廷瑋卻看到危機，直言挺盧的大都是40歲以上選民，年輕世代大都支持綠營，這對國民黨和盧秀言而言，是個警訊！

《美麗島電子報》日前針對台中市盧秀燕整體施政滿意度調，結果出爐，有54.3％的市民表示滿意、36.2％不滿意。此外，這份民調也針對「下一任台中市長適合人選？」進行調查，盧秀燕以43.2％的支持度，遙遙領先前台中市長、交通部長林佳龍32.3％、立委、國民黨主席江啟臣27.8％、立法院副院長蔡其昌23.2％，未明確回答占25.4％。顯示台中市民眾對4名人物的好感度，以盧秀燕最高。

但羅廷瑋接受港媒《中評網》採訪時直言，盧秀燕雖然民調領先，但國民黨還是要審慎看待，切莫掉以輕心。雖然民調看起來是盧秀燕領先，但是觀察細項，可發現支持盧秀燕大都集中於40歲以上族群，而20歲至39歲年輕是代，大多支持綠營人選，這對盧秀燕而言，是個警訊。

(中時電子報)