《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（16）日的國際新聞重點。

【1】 都是作戲？憂傷害美陸關係 傳川普不願制裁林鄭等高官

美國總統川普近期對北京頻頻出手，先後對大陸電信巨擘華為實施新制裁、又對涉及侵犯新疆人權的陸官員及政府部門實施制裁，雖然看似他為了競選連任對北京來勢洶洶，但據實際上川普對他的助手們透露，他並不希望與北京加深緊繃關係，並已排除再進一步對更高階的官員實施制裁。

【2】 駭客攻擊名人與企業推特 詐比特幣「加倍奉還」 馬斯克貝佐斯都遭殃

推特（Twitter）帳號今天驚傳多家重要企業與知名人士官方推特遭駭客入侵案件，駭客發布詐騙訊息，試圖欺騙大眾在30分鐘內送出加密貨幣比特幣（bitcoin），就能回收兩倍的錢。目前詐騙推文多已遭刪除。

【3】 常不戴罩趴趴走 奧克拉荷馬州長染新冠 全美州長首例

美國奧克拉荷馬州州長史提特今天宣布自身新冠病毒檢測呈陽性反應，是目前首位宣布確診的美國州長，並現在覺得還好，身體有點疼痛，但沒發燒。史提特鼓勵民眾戴口罩，但他本人在公開場合卻很少配戴，至今也未下達全州戴口罩的命令。

【4】 剛打完華為 蓬佩奧：下一步要陸「絕對」會為疫情付出代價

在華府施壓下，英國終於決定全面棄用大陸電信巨擘華為相關行動網路設備，可謂近一年來持續圍剿華為的川普政府一大勝利。對此，美國務卿蓬佩奧表示，全世界「絕對」會要大陸為疫情而付出代價，即使代價可能是完全改變與全球第二大經濟體之間的關係。

【5】 東京都單日確診數逾280人再創新高

《讀賣新聞》調查指出，除了東京首都圈3縣之外，43個道府縣中，至少有20個道府縣的41人是因為到東京觀光或工作，回到地方後在7月1日至14日確診的。其中最多的是茨城縣共10人，北海道、愛知、島根、鹿兒島縣等也有人到東京後確診。

(中時電子報)