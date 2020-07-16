新北市「iRoad新北市智慧道路管理中心」16日揭牌，中心利用3D管線圖像，結合現地道路實境，掌握施工路段地下管線狀況，加強道路施工現場管理，降低施工不慎挖損民生管線的機率；新北市長侯友宜今參加揭牌典禮，利用平板體驗3D管線圖像，強調未來會道路施工會更有效率、更精準、更到位。

侯友宜今出席揭牌典禮，見到瓦斯、台電、台水等管線單位，一一握手致謝，他說，新北市幅員遼闊，如何運用科技達成智慧城市、效能治理，增進市民福祉，是市府努力目標。

工務局長詹榮鋒說明，結合道路養護、挖掘管理系統，建立道路資訊單一平台，iRoad App運用擴增實境AR技術，提供3D管線查詢來輔助挖掘，同時提供一鍵通報功能，未來僅需利用手機拍照，系統就能自動定位並上傳坑洞照片，以供施工人員按圖索驥，讓道路養護流程升級為行動化。

工務局表示，未來更將以「新北市智慧道路管理中心」為發展主軸，利用雲端智慧化挖掘整合及施工即時影像監控管理，並導入監控道路申挖工程現場作業等管理機制，能再度提昇新北市道路管理維護效率。

侯友宜說，在挖掘之前做好準備，後續的養護工作跟管理中心一起來施作，在整個施作過程就會更有效率、更精準、更到位。

(中時 )