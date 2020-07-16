振興三倍券開始發放，高雄高英工商照顧建教班低收入戶學生，全校老師發起勸募，發放首日師長們排隊搶領，1天內募齊8萬4000元面額振興券，16日送給42位建教生，學生們好感動，直說要拿回家給媽媽買日用品。

高英工商校長陳德松說，上周和校內老師閒聊，談到許多學生家庭受到疫情波及，嚴重影響收入，老師們決定捐出三倍券中的2000元面額幫助學生，經過統計，目前在校內上課的輪調式建教班學生將近400人，有42人是低收入戶，比例約1成多。

「特別交代老師，第一天就要去領三倍券！」陳德松笑說，全校老師踴躍響應，發起活動第一天，42個捐贈名額就滿了，包括他自己，15日就搶著去領三倍券，在便利商店大排長龍，又因為系統卡頓，操作4、5次才終於領到。

16日一早，全校老師們馬上到校「繳券」，校方舉辦簡單的捐贈儀式，每位弱勢學生發放2000元面額三倍券，由於媒體報導有國中學生拿到振興三倍券就喊著要拿去買遊戲儲值，陳德松特別提醒學生，一定要花在有用的地方。

「很感動，謝謝學校照顧我們！」領到振興券的弱勢學生非常開心，拿著手中的2000元，表示要拿回家給媽媽，買一些生活必需品。

陳德松說，建教班孩子很辛苦，很多人是因為家庭經濟因素才半工半讀，學校針對弱勢學生均給予協助，低收入戶同學有住宿及專車半價優待，另由導師協助學生申請各項獎助學金，助他們求學路走得更順利。

(中時 )