渣打集團日前透過問卷調查結合行為金融學研究，分析1200位亞洲地區富裕族群的投資行為與決策過程，並發布「投資者個性研究」報告。結果顯示多數台灣人屬於保守型投資者、占比約44％，顯示風險承受能力較低，面對市場波動傾向取得專業投資建議或指引等資訊；香港則以熱衷型投資者比例最高、佔比達40％。

但再看到與歐洲地區投資者相比，亞洲投資者在「投機」的整體分數明顯較高，而歐洲幾乎所有投資者的「投機」分數皆偏低。此外，隨著資產階段不同，新興富裕族群、富裕族群及高資產族群之間也存在差異，例如調查結果顯示，高資產族群投資者通常在「冷靜」方面分數較高。

渣打集團此次「投資者個性研究」調查範圍涵蓋台灣、香港與新加坡3個市場，並納入高資產、富裕族群與新興富裕族群（emerging affluent）等財富階段的投資者，並歸類為3種主要類型包含保守型、安逸型與熱衷型。

從結果可看出，在地區與文化差異影響下，投資者行為與個性各有不同傾向。其中香港以熱衷型投資者比例最高為40％；新加坡有47％投資者偏向安逸型，而多數台灣投資者則屬於保守型、比例達44％。

渣打集團指出，保守型投資者往往對自身財務狀況感到滿意與知足，並認為金融投資成果主要取決於能力，而非運氣；也因此，保守型投資者較少選擇容易波動的投資組合或投機行為。

而安逸型投資者通常投資經驗較豐富，在動盪時期可保持相對冷靜並做出合理決定；熱衷型投資者在「投機」與「衝動」兩項個性特徵分數較高，即使面臨市場不確定性，這類型投資者由於著眼於長期配置規劃，願意忍受短期波動。

(旺報 )