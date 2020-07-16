美國航空（American Airlines）周三通知約2.5萬名第一線員工，相當於該公司約29%的美國主要人力，他們可能在今年秋季放無薪假，為準備裁員的航空公司名單再添一筆。

受此影響，周三美國航空盤後股價下挫2.68%，報13.08美元。

因新冠肺炎疫情急速升高，粉碎了旅行需求將快速反彈的期望，近來美國航空業陸續傳出裁員或放無薪假的消息。根據媒體報導，美航在通知函裡也向員工提供多個選項，包括最長可達兩年的延長休假方案，以及提前退休，在公司被迫裁員之前，盡可能減少人力。

做為接受美國政府紓困的條件之一，美國航空業不得在10月1日之前裁員，若之後有裁員或無薪假計畫，則必須提前60日通知員工，因此近來美國航空業的職場開始出現風聲鶴唳的氣氛。

稍早前達美航空宣布已有1.7萬名員工接受自願離職或提前退休計畫，將為此提列高達257億美元準備金。聯合航空（United Airlines）上周三已通知3.6萬名員工、將近其半數美國員工，可能在10月休無薪假。

(時報資訊)