台灣已開放19個國家地區境外生返台，就是沒有陸生，多名陸生在台師生與同學今(16)日發出一封網路聯署信，署名寫給總統蔡英文。信中指出陸生已長達半年無法回台，過程不斷寫信，甚至透過記者詢問陸委會、教育部、衛福部、行政院，都沒有回應，對外表達企盼，卻還承受諸多「仇恨性的攻擊」，遭受不公平對待，強力訴求：「請府方停止歧視，讓他們回來！」
以下是聯署信件全文：
聲援陸生－台灣還有人情味
致 總統蔡英文：
您好，我們是陸生的台灣好友、伴侶、老師、同學；我們是關心陸生返台的台灣人。
1月26日起，台灣暫緩陸生入境，這6個月來，我們看著陸生們一直在為爭取他們的受教權而努力著：他們給陸委會、教育部、衛福部、行政院無數次地去信，卻得不到實質性的回應；他們每天寫下焦慮而企盼的文字，卻承受仇恨性的攻擊；他們不斷強調著熱愛台灣、會配合防疫，卻始終不被平等看待。
受教權應當對所有學生一視同仁，即使學籍在臺灣的陸生要繳納雙倍的學費，但他們和本地學生一樣，需要在台灣學習多年才能修得一個完整的學位。遠距教學對學校和學生都造成了不便，我們希望下學期大學能回歸正常的教學秩序。如果台灣不能保證大批陸生的受教權，也會損害台灣高教的聲譽。
現在，在境外等待數月的學位生中，持有居留證的外籍生、港澳生，甚至未持有居留證的19國／地區的新生都可以入境了，而唯獨所有陸生群體，依舊被擋在門外。
現在，一些日新增數百病例的國家（如日本）都被列入中低風險名單，只剩大陸，一直被指揮中心拒絕進行風險評估。
現在，包括美國、巴西等國的外籍人士均可通過度假打工、尋職、實習代訓、商務交流等事由入境台灣，在台學習生活數年，在境外等待半年的陸生，卻依然無法入境。
疫情之下所有人都是會被病毒攻擊的目標，有的人為我們的安全而犧牲了行動自由；但在取得對抗疫情的階段性勝利後，卻並非所有人都能享受這勝利的成果。曾經那個以人情味自豪的台灣，還在嗎？
請府方停止歧視，讓他們回來！
一群關心陸生返台的台灣人 敬上
聯署信網址：
https：／／docs.google.com／forms／d／e／1FAIpQLSccLikwYhjUTF6YyobO57f4uFegatn2eTsiyxoJGhnnJMO10g／viewform
(旺報 )
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