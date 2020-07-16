日商大和房屋與欣陸控股合資的汎陸建設，位於高雄亞灣特區的住商大樓，6月申報開工，住宅總銷約45億元，一舉推升高雄不動產6月推案量至84億元，年增34.68％，累計今年上半年高雄推案量達507億元，年增近5％，推案主流產品仍以1到3房的小宅居多，占整體推案產品的87.15％，市場人士指出，汎陸9月進場預售，開價每坪上看40萬元，將創高雄2房小宅最高總價。

高雄不動產開發公會統計6月份申報大樓住宅開工案量，只有福懋、興連誠、福熙、以及汎陸等4家建商，合計總銷約84億元，其中，樓高29樓的汎陸住商混合建案，總銷達45億元，占比達53.57％，可說是一枝獨秀。

由於今年6月並無透天建案進場，6月推案量約84億元，比去年同期的62.36億元，增加大約34.68％。

累計今年上半年高雄推案量達507.01億元，比去年上半年的487.75億元，成長4.59％，總推案戶數5,176戶，推案主流產品仍以1到3房的小宅居多，達4,511戶，占整體推案產品的87.15％。

小宅的1房產品551戶、2房產品1,637戶、3房產品2,287戶，主力的汎陸建案則有227戶，以2房到4房為主，規劃的4房產品有56戶，占比約25％。

日本大和房屋與欣陸投控合資成立的汎陸建設，2019年1月24日耗資28.83億元，買下位於中山路與林森路口的1,550坪基地，換算每坪買進價格達186萬元。

市場人士16日指出，汎陸建設位在高雄亞灣特區的這個建案，預定9月進場預售，每坪開價上看40萬元，由於亞灣大都屬於中大坪數建案，近期雖有少量2和3戶的建案推出，但，跟高雄其它區域的2房和3房產品相同，大多以低總價取勝，因此，汎陸建設的2房產品，將創下高雄2房售價最高紀錄。

(工商 )