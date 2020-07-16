民進黨高雄巿議員簡煥宗16日質詢回批國民黨不斷抹黑扭曲陳菊。（曹明正攝）

前高巿府海洋局長王端仁因慶富喬地案，上月遭公懲會判決申誡，市議員黃紹庭16日總質詢，認為王端仁喬地錄音檔中多次提及的「長官」，就是現在被提名為監察院長的前巿長陳菊，要求代理巿長楊明州將陳移送監院調查。

楊明州回應，王端仁是因行政程序外之接觸，未依規定作成書面紀錄，而遭懲戒。菊系巿議員簡煥宗稍後質詢也回批，國民黨不斷抹黑扭曲陳菊，如果有膽就放棄言論免責權，但他也提醒，已經有3人向陳菊公開道歉過。

黃紹庭指出，前海洋局長賴瑞隆曾在2014年，到廈門力邀「唐榮遊艇集團」回台投資興達港，但本來可望召開的初審會，高巿府卻莫名奇妙的兩度擋下，甚至在政策需求評估會議上，地主漁業署也都同意讓廠商補件辦理。

他指出，當時慶富若未能在2017年6月前取得造船土地，將因為違反與海軍簽訂的獵雷艦採購合約，不僅會每日計算罰款，最嚴重還可解約，不過經過王端仁一喬，慶富順利在2017年5月底，與漁業署簽訂土地租賃契約。

黃紹庭認為，王端仁喬地，讓慶富免於遭受罰款與解約，當然涉及龐大利益，且王端仁在錄音檔中，多次提及府內「長官」，當時巿長陳菊在駁回唐榮申請案的公文上蓋了章，且王端仁是由陳菊任命，陳菊當然有行政責任。

(中時 )