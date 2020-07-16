金龍盃全國青少棒熱烈開賽，全台64支球隊齊聚台中。台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台中市金龍盃全國青少棒菁英賽，16日至22日於台灣體大棒球場、萬壽棒球場、櫻花棒球場、后里A及B棒球場、舊正棒球場、沙鹿運十九慢壘場等地同步開打，吸引來自全國各地64支優秀隊伍參賽，計112場精彩對戰組合；其中，台中市中山國中今年將力拚雙冠連霸，盼將冠軍寶座續留台中。

運動局指出，金龍盃青少棒菁英賽今年邁入第10屆，這屆來自台中的參賽學校包含大雅、向上、光復、北勢、豐陽、西苑、東勢及中山等多所國中；去年奪冠的中山國中在前9屆共拿下4次冠軍，深受矚目，今年也將尋求冠軍連霸，歡迎民眾踴躍到場為球員加油。

台中市金龍盃棒球賽事，包含少棒、青少棒、青棒菁英賽及社區錦標賽，分別發展小學、國中、高中職及社區棒球，金龍盃社區TeeBall錦標賽將於7月25至26日舉辦，全國青棒菁英賽則於8月3日至9日舉行，而全國少棒菁英賽及樂樂棒球錦標賽將分別於10月及11月辦理。

運動局表示，市府推動台中棒球運動不遺餘力，每年舉辦多場棒球賽事，並支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，邀請來自各地的優秀棒球好手到台中切磋交流，同時提升我國棒球實力。

運動局也在賽場宣傳已於7月展開的2020台中購物節，民眾消費滿500元就可參加抽獎，有機會抽到近千萬「蛋黃區精品小豪宅」；另有壓軸現金100萬元、市價近70萬元的TIIDA汽車、光陽電動機車、現金10萬元等多樣好禮，歡迎共襄盛舉。

(中時 )