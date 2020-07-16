振興三倍券上路第2天，輪到身分證末碼雙數的民眾可以到郵局領紙本券，根據中華郵政公司統計，今日上午8時30分郵局開門，至中午12時為止，銷出45萬2450份，比起昨天中午多出10萬多份，顯示民眾領取的意願更高。

全台郵局昨日共銷出70萬1408份三倍券，已經超過內部60至70萬份的預期。而昨日至中午的銷售統計為34萬7728份，今日中午則已突破45萬2450份，顯示排隊的人更多，且郵局處理速度也變快。

中華郵政指出，三倍券存量即時地圖於中午改版，每15分鐘更新且顯示剩餘受理量。

(中時 )