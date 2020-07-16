民進黨高雄巿長補選候選人陳其邁16日到鳳山北辰宮參香，對於對手李眉蓁的MV有版權爭議，他認為選舉過程都會用到歌曲，但要注意著作權的使用，至於何時推出MV？他說，因為間很趕，但仍選擇跟跟候選人特質較像的。

陳其邁說，選舉過程都會用到歌曲，候選人還是要特別注意對著作權人的尊重，也要注意使用影音，著作權的權利有很多種，包括重製權、公開播送權等，要注意使用，才不會侵害到音樂人的權益。

兩位對手都已推出自己的競選MV跟歌曲，陳其邁回應，競選歌曲或文宣，要跟候選人特質和參選理念、價值或政策吻合，政策是真正的內容、是牛肉，歌曲只是行銷的方法，所以名符其實、實實在在做事，選民才會接受。

立委陳雪生因性騷擾疑雲，民進黨要求道歉，李眉蓁受訪認為，民進黨也沒對另一立委吳怡玎道歉。陳其邁回應，議事攻防在立法院是難免，但性平意識非常重要，尤其是在職場上言語或是肢體動作，他覺得非常不妥。

(中時 )