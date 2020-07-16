又一家陸企因財務造假而下市！湖南醫療機器製造商千山藥機14日收到深圳交易所有關公司股票終止上市的通知，這檔停牌一年多的股票，背後有將近5萬股民遭殃。據統計，今年以來已有15家陸企被強制下市，多家涉及財務造假，受害股民高達數十萬人。

綜合陸媒報導，深圳交易所7月14日發布「關於湖南千山製藥機械股份有限公司股票終止上市的公告」。內容指出，千山藥機在2017年和2018年連續2年被審計機構出具無法表示意見的審計報告，該股票已於去年5月13日起被暫停上市。此外，2019年歸屬於母公司的淨利潤、扣非淨利潤、期末淨資產均為負值，審計機構再次出具了無法表示意見的審計報告；根據規定，深交所對其作出終止上市的決定。

而早在2019年底，證監會就曾指出，千山藥機涉及2015年年報造假、2016年年報造假、2017年未按規定對關聯方非經營性佔用公司資金履行臨時報告義務等違法情事。

報導指出，千山藥機目前仍有4.82萬戶股東。牛市期間，公司股價從5.92元起步，2015年6月2日創下76.29元的歷史巔峰，股價漲幅超過10倍。隨後因爲熊市來臨，加上公司經營陷入困境，股價也一落千丈。截至停牌前，公司股價僅剩3.81元。

根據統計，今年以來，包括千山藥機在內已有15家公司終止上市，多家都是因為財務造假，受害股民高達數十萬人。

(中時電子報)