國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁16日上午跑行程途中，轉進郵局慰問正在排隊領振興三倍券的民眾，隨後在臉書發文痛批，能夠便民利民才是好政策，反觀三倍券一上路就當機，「三倍券變三倍怨」，也讓人擔心對手常講的「高雄重開機」，未來會不會像三倍券一樣讓「高雄大當機」。

李眉蓁說，還記得前行政院副院長陳其邁6月初在臉書貼文，宣稱三倍券「好領、好用、好刺激、最溫暖」，如今開始正式發放，好多人還是霧煞煞，昨天超商領取大當機，郵局大排長龍，光是最基本的「好領」就不及格了。

李眉蓁認為，政策不能自吹自擂，能夠便民利民才是好政策，看到目前三倍劵一上路就當機，「真的會讓人很擔心邁當勞叔叔的『高雄重開機』未來會不會像三倍券一樣讓『高雄大當機』？」

她也回顧蔡英文總統2008年曾批評馬政府發放消費券「行政成本高，易產生亂象，應該用退稅或補貼方式直接發現金」，質問對手陳其邁，「請問邁當勞叔叔，您贊同民進黨主席蔡英文2008年的說法嗎？」、「看到2008年的蔡英文打臉2020年的蔡英文，換了位子換了腦袋，您是否也會這樣對待高雄市民呢？」

李眉蓁也在臉書對高溫下排隊領三倍卷的市民說聲「辛苦了」，提醒大家記得適時補充水分或攜帶雨具，身體健康是最重要的。

(中時 )