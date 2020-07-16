「公司員工不到10人也要舉辦勞資會議嗎？」「公司加班都有經過員工同意，也都有依法給加班費，為什麼還需要召開勞資會議同意？」「勞資會議名冊需要報主管機關備查嗎？不報備是否有其效力？」近幾年勞動基準法(以下稱勞基法)的修正提升勞資雙方對召開勞資會議的關注，上述都是常見事業單位來電洽詢的問題。

勞基法明文規定事業單位應舉辦勞資會議，且規定變形工時、延長工時與女性夜間工作等三項勞動條件須經工會或勞資會議同意，近年修法又將七休一例假調整、加班工時單月上限54小時與輪班間隔縮短等重要勞動條件交由工會或勞資會議決定，鼓勵勞資雙方透過勞資協商解決爭議，益見勞資會議的角色日趨重要。

臺北市勞動局局長陳信瑜表示，為督促北市事業單位依勞基法第83條規定召開勞資會議，落實企業內勞工參與制度，勞動局已啟動輔導機制，透過發函行政指導、辦理教育訓練講習、提供專家入廠輔導以及實施勞動檢查等方式，促使本市事業單位依法召開勞資會議，同時提醒事業單位於勞資代表選派完成後，記得於15日內利用勞動局「勞動即時通」線上系統完成勞資會議代表名冊申報。

陳信瑜特別指出107、108年度已針對北市較有制度、規模及影響範圍較大的上市、上櫃公司以及僱用勞工人數50人以上尚未成立勞資會議之事業單位，列為優先查核對象，共計發函催設1,954家，截至109年6月已輔導完成設立1,532家，設立比例78%。今年持續針對僱用人數30至49人之事業單位積極輔導。

為協助事業單位正確且合法成立勞資會議並宣導相關法令規範，以保障勞動權益，提升勞工福祉，今年度預計辦理10場次勞資會議宣導會，針對未設立勞資會議之事業單位辦理「如何合法成立與召開勞資會議說明活動」及已召開勞資會議之事業單位辦理「勞資會議勞方代表培訓活動」，7、8月份共計辦理5場次，自7月初開放報名後因報名踴躍已全數額滿，另外9、10月份預計再辦理5場次課程，預計於9月初開放線上報名。

(工商 )