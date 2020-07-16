搶攻暑假國旅商機，礁溪老爺酒店攜手MINI打造「ROYAL x MINI 夏日暢遊主題房」，不但房型享升等「洋式蘭陽平原景觀套房」，入住還贈送MINI1:36模型車乙台，並可免費試駕MINI Cooper Countryman運動休旅，讓客人駕車馳騁穿梭在宜蘭盛夏熱情的豔陽，暢玩探索城市山野林間好風光，7月15日起至8月14日)每日限量兩間，每房11,220元起享雙人平日一泊二食，數量有限，客人有機會獲得價值萬元「MINI拉桿行李箱」。

礁溪老爺酒店「ROYAL x MINI 夏日暢遊主題房」，標榜從入口房號門牌就能感受深具MINI別緻趣味的設計風格，用心地在主題房各個角落串連MINI的英式優雅與老爺在地的貼心溫暖，門上可愛的MINI車型入口，引領熱愛冒險的您進入風格迥異卻又毫無違和的精彩呈現，主題房內可以見到精緻可愛的針織汽車抱枕及經典的MINI色塊馬克杯。

喜歡MINI風格的粉絲更不能錯過入住即享MINI Lifestyle Collection網站精品全面9折的優惠活動，另外現在體驗時尚奢華品味也能很聰明划算，入住貼心舒適的礁溪老爺還享補助優惠，不論是振興消費券或安心旅遊補助，兩種頂級感受一次擁有。

今年暑假到礁溪老爺多了許多彈性跟選擇，「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」住宿每房享1,000元補助金，不限平假日入住馬上折抵，客人可自即日起至10月31日(六)許自己一個暖心的假期。另外年底前使用振興消費三倍券，住房、用餐或泡湯一次滿足，振興券三仟元怎麼用最划算，老爺加碼大優惠，預訂當季尊榮三天兩夜專案，入住「洋式標準套房」，加購第三晚只需紙本振興券三仟元，現省6,160元還含早餐兩客，輕鬆享受四天三夜住宿 (限平日連續住宿 )，加碼優惠只到2020年10月30日。若要放鬆玩水，只要於平日持不限面額紙本振興券至野天風呂，享優惠價1000元(使用一次)，再送輕鬆茶點一份。用餐也有放大優惠的划算選擇，消費全部持紙本振興券，雲天自助餐廳午餐與岩波庭午間套餐享乙客800元、兩客1500元，到醴泉大廳酒吧則是面額200元加抵20元，面額500則可加抵50元(依定價)。

(工商 )